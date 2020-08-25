Рубль снижается по отношению к доллару США

https://static.news.ru/photo/64741d18-e778-11ea-8a7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рубль продолжает падать по отношению к американскому доллару, однако сохраняет относительную стабильность к евро на фоне коррекционного ослабления европейской валюты на Forex. Доллар расчётами «завтра» по данным на 10:07 мск 26 августа подорожал на 22 копейки — до 75,54 рубля за единицу. Евро прибавил 1 копейку — до 89,20 рубля.

По данным МосБиржи, рынок ценных бумаг открылся 26 августа ростом биржевых индексов: на 10:00 мск индекс МосБиржи вырос на 0,4% — до 3041,19 пункта, на 10:10 мск — на 0,43% (до 3042 пунктов). Индекс РТС увеличился на 0,36% (до 1271,77 пункта), на 10:10 мск индекс находился на уровне 1267,13 пункта. Нефть утром 26 августа практически не меняется в цене. Эталонная смесь марки Brent оценивается в $46,3 за баррель. Курс евро к доллару упал на 0,25%, до $1,1804.

Прекращение добычи нефти в Мексиканском заливе поддержит мировые цены на нефть, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что американские компании останавливают производство и эвакуируют персонал в ожидании прихода сразу двух тропических штормов.

На этом фоне стоимость барреля Brent уже прибавила порядка $2 и поднялась выше $46. Между тем аналитики полагают, что сильного роста цен не будет, поскольку для рынка сейчас важнее ситуация со спросом и действия ОПЕК+, чем временная остановка добычи в Штатах.

Производство нефти в Мексиканском заливе остановлено на 82,4%, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE). С более чем 40% добывающих платформ уже эвакуированы рабочие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вторая волна коронавируса может обрушить цены на нефть. Такой прогноз сделали аналитики агентства Wood Mackenzie. Они ухудшили свои предыдущие оценки, согласно которым цена на нефть в 2030 году должна составить $86 за баррель. Европа уже столкнулась с резким ростом числа заболевших, и инвесторы опасаются, что не за горами новый полномасштабный карантин. В таком случае спрос на энергоносители снова упадёт, а вместе с ним и цены.