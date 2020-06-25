Рост цен в России резко сократился в мае

https://static.news.ru/photo/34db23b4-b6f2-11ea-b262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Независимые российские аналитики пришли к выводу о снижении инфляции в мае. При этом данные официальной статистики говорят об обратном.

Инфляция, по расчётам Росстата, выросла на 0,27% в последний месяц весны. По данным холдинга Romir, разработавшего методику расчёта, отражающую реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определённый период, этот индекс показал падение в 0,13%.

Основой для расчёта являются данные скан-панели домохозяйств о реально совершённых покупках по реальным ценам, поэтому методика фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.

Динамику индекса определяли в первую очередь цены на товары, которые сократились на 0,39% на фоне роста в 3,18% в апреле. Цены на ЖКХ по-прежнему стабильны (0,03%), как и цены на бензин (0,00%). Судя по динамике индексов, можно говорить о том, что импульс роста цен, вызванный резким скачком курса валют, практически исчерпал себя, а темпы роста цен начинают стабилизироваться, — говорится в заявлении холдинга.

Исследовательская скан-панель Romir основана на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных.

Ранее NEWS.ru писал, что расходы россиян в мае 2020-го стали наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений.