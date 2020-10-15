Росстат рассказал о росте средней цены на бензин

https://static.news.ru/photo/0a7fc4c8-0f10-11eb-b66c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За неделю с 5 по 12 октября средняя цена литра бензина в России выросла на 3 копейки. Сейчас она оставляет 45,81 рубля.

Отмечается, что в целом с начала года бензин подорожал на 2,2%, дизельное топливо — на 0,5%. Об этом сообщил портал RNS со ссылкой на Росстат.

При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в трёх региональных центрах. Более всего бензин подешевел в Кызыле — на 0,6%. А вот рост был замечен в 41 регионе. В Москве цены практически не изменились, в Санкт-Петербурге он составил менее двух десятых процента. Жители Южно-Сахалинска уже заметили, что топливо подорожало на 0,5%.

NEWS.ru писал, что в Независимом топливном союзе заявили о возможном закрытии трети российских автозаправочных станций из-за несоответствия новым стандартам.

Новый ГОСТ на колонки АЗС предполагает усиление защиты программного обеспечения бензоколонок от несанкционированного доступа. Нововведение позволит бороться с таким явлением, как недолив топлива.