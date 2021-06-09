Росстат будет рассчитывать инфляцию дважды

https://static.news.ru/photo/7c4de39a-c9b0-11eb-a54f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К началу следующего года Федеральная служба госстатистики (Росстат) запустит систему по использованию данных контрольно-кассовой техники и будет проводить параллельно два расчёта индекса потребительских цен. Если данные по инфляции будут сопоставимыми, возможен частичный переход на расчёт инфляции с использованием покупательских чеков. Об этом ТАСС сообщил глава Росстата Павел Малков.

К концу этого — в начале следующего года мы запустим систему по использованию данных с онлайн-касс для расчёта инфляции. И в 2022 году начнём проводить параллельно два расчёта: по старому алгоритму сбора данных о ценах и тарифах, публикуя индекс потребительских цен на сайте Росстата, и с использованием новых источников, — сообщил Малков.

Ещё в прошлом году Росстат начал работу по анализу данных из чеков, которые в ведомство предоставляет Федеральная налоговая служба. Пилотные эксперименты прошли в нескольких регионах. На следующем этапе планируется разработать методологию, в которой будет детально расписано применение данных контрольно-кассовой техники для расчёта индекса потребительских цен.

Ранее сообщалось, что при расчёте индекса потребительских цен (инфляции) в России могут начать учитывать расходы населения на жильё в виде так называемой вменённой ренты — стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости её владельцами. Тестирование учёта вменённой ренты в составе ИПЦ входило в долгосрочные планы Росстата, но ситуация, возникшая на рынке жилья в период коронакризиса, потребовала проанализировать этот вопрос более оперативно.

Если исследование покажет эффективность, вменённую арендную плату могут включить в расчёт официального уровня инфляции уже в 2023 году. Запустить это исследование Росстат может уже в следующем году.