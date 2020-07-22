Росстандарт утвердил новый ГОСТ на колонки АЗС

https://static.news.ru/photo/942e5420-cc97-11ea-8ba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на топливораздаточные колонки с требованием установки ПО с защитой от несанкционированного доступа.

Как сообщил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, новый ГОСТ уменьшит случаи недолива топлива, замены элементов или установки дополнительных устройств на автомобильных заправочных станциях (АЗС), сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ведомости».

Однако Алексей Кулешов напомнил, что соблюдение ГОСТа в России является добровольным и, вероятно, не все заправочные станции захотят использовать новый стандарт. Он добавил, что многие АЗС до сих пор используют старое оборудование.

Обновлённый ГОСТ вступит в силу 1 октября 2020 года. Отмечается, что стандарт заменит ГОСТ от 1989 года.

В ноябре 2019 года Минпромторг сообщил, что недолив на российских АЗС превышает норму в два-три раза. По данным общественного контроля, недолив происходит на АЗС систематически. В Минпромторге пояснили, что в правительство внесён законопроект об оборотных штрафах за недолив топлива. Отмечается, что документ касается недоливов на АЗС, а не на нефтебазах. Введение оборотных штрафов пресечёт мошенничество по настройке оборудования на заправках, а организации будут внимательнее следить за состоянием оборудования для отпуска топлива, писал NEWS.ru ранее.