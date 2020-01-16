По оценкам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в 2020 году россияне могут ожидать снижения цен на мясо. В частности, речь идёт о свинине, заявил он NEWS.ru.
Подобный тренд, очевидно, сохранится, полагает собеседник. Он появился на фоне продолжающегося увеличения производства мяса в РФ, роста предложения и усиления конкуренции. Юшин напомнил, что уровень потребления мяса в стране по мировым меркам достаточно высок — 76 кг на человека в год, что сравнимо с показателем в развитых странах — 82 кг. В настоящее время, по его словам, на рынке достигнут некий предел покупательской потребности, что привело к снижению цен на продукцию.
Прежде всего, упала резко стоимость свинины. Сегодня в опте она стоит приблизительно на 25% ниже, чем осенью 2014 года и тянет за собой мясо птицы. Эти подешевевшие виды мяса не дают подорожать говядине. По нашему мнению, средние цены в 2020 году на свинину будут на 5-7% ниже, чем в прошлом.
Падение розничных цен на данном рынке фиксирует и Федеральная служба государственной статистики. Согласно данным Росстата, стоимость парной, охлаждённой и мороженой свинины, кроме рагу и супового набора, упала в последнем отчётном периоде ведомства в ноябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 2,2%, до 267,6 рубля за 1 кг. Бескостная (включая полуфабрикаты крупно- и мелкокусковые, не подвергшиеся обработке: эскалоп, отбивные, вырезка, поджарка, шницель и т.п.) за этот отрезок времени подешевела на 2,3% до 358,36 рубля за 1 кг в ноябре 2019 года.
Цена на мясо птицы, в целом, также идёт вниз. Куры охлаждённые и мороженные для супа и жарки, включая бройлеры различных видов разделки в ноябре 2019 года подешевели в сравнении с аналогичным периодом 2018-го на 3,5% и составили 143,44 рубля за 1 кг. А вот окорочка (включая реализуемые отдельно бёдра и голени) Росстат оценивает в 170,61 рубля, что на 2,3% выше стоимостного показателя предшествующего отчётного периода.
Относительное подорожание на фоне остальных продуктов демонстрировало охлаждённое и мороженное мясо индейки различных видов разделки, включая реализуемые отдельно бёдра и голени, плюс натуральные полуфабрикаты крупно- и мелкокусковые, не подвергшиеся обработке: филе, стейки, медальоны и т.п. По данным статистического ведомства, за 1 кг такого продукта россияне в среднем в ноябре-2019 платили на 5,7% больше, чем в том же осеннем месяце годом ранее — 375,12 рубля.
В 2019 году в России продолжилась тенденция роста спроса на мясо индейки. Причиной этому служит активное продвижение данного вида мяса как альтернативы привычным курице, говядине и свинине. Кроме того, сыграло расширение продуктовой линейки ключевыми игроками этого рынка. Однако ещё рано говорить о присутствии мяса индейки даже в половине потребительских корзин российских семей.
Средние по стране потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса, парного, охлажденного, мороженого, кроме рагу и супового набора) в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 5,9%, составив 347,97 рубля в расчёте за 1 кг. Стоимость же бескостного (включая полуфабрикаты крупно- и мелкокусковые, не подвергшиеся обработке: антрекоты, лангет, поджарка, гуляш, бефстроганов, азу, вырезка и т.п.) выросла за год всего на 2,2% до 488,79 рубля за 1 кг.
Наибольший рост в прошлом году показала баранина (кроме бескостного мяса, то есть парное, охлажденное, мороженое, рагу и супового набора). Так, в ноябре 2018 года средняя стоимость на данный вид мяса составляла 371,39 рубля за 1 кг, в ноябре 2019 года — 420,95 рубля. Увеличение — на 13,3%.
Высокие цены на баранину сейчас во многом можно объяснить существенным наращиванием экспорта баранины в Иран — в противном случае, поскольку себестоимость производства баранины в целом высокая, без выхода на внешние рынки производители скорее всего были бы вынуждены сдерживать отпускные цены с учётом низкого внутреннего спроса.
По предварительным оценкам Национальной мясной ассоциации, объём экспорта замороженного мяса и субпродуктов из России в прошлом году превысил 300 тыс. тонн при общем производстве в убойном весе 10,6 млн тонн.
Примечательно, что на мясной рынок практически не оказывает влияния аквакультура, поскольку рыба очень сильно привязана к валютным и международным рынкам.
Рыба и морепродукты в последние годы дорожали. Как я понимаю, россияне снижали их потребление в пользу мяса. Этот продукт сегодня выигрывает от роста цен на другие продовольственные позиции, — заметил Юшин.
Общая картина потребления мяса в России стабильна: мясо птицы, как самое дешёвое, лидирует на внутреннем рынке, за ним следует свинина. Тройку замыкает красное мясо (говядина, баранина). При этом если на 1-й и 3-ей позициях наблюдается минимальный ежегодный рост потребления, то в случае со свининой рост составляет 1,5% в год, отметили аналитики компании «НЭО Центр».
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