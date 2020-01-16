По оценкам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в 2020 году россияне могут ожидать снижения цен на мясо. В частности, речь идёт о свинине, заявил он NEWS.ru.

Подобный тренд, очевидно, сохранится, полагает собеседник. Он появился на фоне продолжающегося увеличения производства мяса в РФ, роста предложения и усиления конкуренции. Юшин напомнил, что уровень потребления мяса в стране по мировым меркам достаточно высок — 76 кг на человека в год, что сравнимо с показателем в развитых странах — 82 кг. В настоящее время, по его словам, на рынке достигнут некий предел покупательской потребности, что привело к снижению цен на продукцию.

Прежде всего, упала резко стоимость свинины. Сегодня в опте она стоит приблизительно на 25% ниже, чем осенью 2014 года и тянет за собой мясо птицы. Эти подешевевшие виды мяса не дают подорожать говядине. По нашему мнению, средние цены в 2020 году на свинину будут на 5-7% ниже, чем в прошлом. Сергей Юшин президент Национальной мясной ассоциации президент Национальной мясной ассоциации

Падение розничных цен на данном рынке фиксирует и Федеральная служба государственной статистики. Согласно данным Росстата, стоимость парной, охлаждённой и мороженой свинины, кроме рагу и супового набора, упала в последнем отчётном периоде ведомства в ноябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 2,2%, до 267,6 рубля за 1 кг. Бескостная (включая полуфабрикаты крупно- и мелкокусковые, не подвергшиеся обработке: эскалоп, отбивные, вырезка, поджарка, шницель и т.п.) за этот отрезок времени подешевела на 2,3% до 358,36 рубля за 1 кг в ноябре 2019 года.

Цена на мясо птицы, в целом, также идёт вниз. Куры охлаждённые и мороженные для супа и жарки, включая бройлеры различных видов разделки в ноябре 2019 года подешевели в сравнении с аналогичным периодом 2018-го на 3,5% и составили 143,44 рубля за 1 кг. А вот окорочка (включая реализуемые отдельно бёдра и голени) Росстат оценивает в 170,61 рубля, что на 2,3% выше стоимостного показателя предшествующего отчётного периода.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Относительное подорожание на фоне остальных продуктов демонстрировало охлаждённое и мороженное мясо индейки различных видов разделки, включая реализуемые отдельно бёдра и голени, плюс натуральные полуфабрикаты крупно- и мелкокусковые, не подвергшиеся обработке: филе, стейки, медальоны и т.п. По данным статистического ведомства, за 1 кг такого продукта россияне в среднем в ноябре-2019 платили на 5,7% больше, чем в том же осеннем месяце годом ранее — 375,12 рубля.

В 2019 году в России продолжилась тенденция роста спроса на мясо индейки. Причиной этому служит активное продвижение данного вида мяса как альтернативы привычным курице, говядине и свинине. Кроме того, сыграло расширение продуктовой линейки ключевыми игроками этого рынка. Однако ещё рано говорить о присутствии мяса индейки даже в половине потребительских корзин российских семей. Ксения Безшлях руководитель проектов компании «НЭО Центр» руководитель проектов компании «НЭО Центр»

Средние по стране потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса, парного, охлажденного, мороженого, кроме рагу и супового набора) в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 5,9%, составив 347,97 рубля в расчёте за 1 кг. Стоимость же бескостного (включая полуфабрикаты крупно- и мелкокусковые, не подвергшиеся обработке: антрекоты, лангет, поджарка, гуляш, бефстроганов, азу, вырезка и т.п.) выросла за год всего на 2,2% до 488,79 рубля за 1 кг.

Наибольший рост в прошлом году показала баранина (кроме бескостного мяса, то есть парное, охлажденное, мороженое, рагу и супового набора). Так, в ноябре 2018 года средняя стоимость на данный вид мяса составляла 371,39 рубля за 1 кг, в ноябре 2019 года — 420,95 рубля. Увеличение — на 13,3%.

Высокие цены на баранину сейчас во многом можно объяснить существенным наращиванием экспорта баранины в Иран — в противном случае, поскольку себестоимость производства баранины в целом высокая, без выхода на внешние рынки производители скорее всего были бы вынуждены сдерживать отпускные цены с учётом низкого внутреннего спроса. Надежда Каныгина эксперт ИКСИ эксперт ИКСИ

По предварительным оценкам Национальной мясной ассоциации, объём экспорта замороженного мяса и субпродуктов из России в прошлом году превысил 300 тыс. тонн при общем производстве в убойном весе 10,6 млн тонн.

Примечательно, что на мясной рынок практически не оказывает влияния аквакультура, поскольку рыба очень сильно привязана к валютным и международным рынкам.

Рыба и морепродукты в последние годы дорожали. Как я понимаю, россияне снижали их потребление в пользу мяса. Этот продукт сегодня выигрывает от роста цен на другие продовольственные позиции, — заметил Юшин.

Общая картина потребления мяса в России стабильна: мясо птицы, как самое дешёвое, лидирует на внутреннем рынке, за ним следует свинина. Тройку замыкает красное мясо (говядина, баранина). При этом если на 1-й и 3-ей позициях наблюдается минимальный ежегодный рост потребления, то в случае со свининой рост составляет 1,5% в год, отметили аналитики компании «НЭО Центр».