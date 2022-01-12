Россиян предупредили о росте цен на жильё в 2022 году

Квартиры в новостройках в 2022 году вырастут в цене, а вторичное жильё, возможно, подешевеет, но незначительно. Такие прогнозы дали аналитики, опрошенные Forbes. Они считают, что на рынок недвижимости в РФ влияет политика Центрального банка, который в декабре 2021 года в седьмой раз повысил ключевую ставку — до 8,5% годовых.

Понижение ключевой ставки до уровня 5–6% до середины второго квартала 2023 не случится, считает управляющий партнёр компании «Метриум» Надежда Коркка.

Эксперты предсказывают продолжение роста цен на квартиры в новостройках. Среди них руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов, который утверждает, что цена за квадратный метр на рынке «первички» вырастет на 15%. Другие эксперты также ожидают повышение стоимости квадратных метров квартир в новостройках, но прогнозируют рост в районе 5–10%.

Аналитики добавили, что средняя цена на недвижимость в январе может снизиться. Они связывают это с низкой активностью покупателей, что свойственно им в этот период. Однако огромный спрос в течение 2022 года также не ожидается, эксперты убеждены, что интерес к приобретению недвижимости не выйдет за рамки уровня спроса второй половины 2021 года.

На рынке вторичного жилья ожидается стагнация и даже несущественное снижение цены, считают специалисты.

На рынок выходит больше инвестиционных лотов и наследственных квартир, а эти предложения обычно экспонируются ниже рынка, то есть средняя цена и правда может пойти вниз, — объяснил возможное снижение стоимости Попов.

По его словам, повышение цен притормозит отток инвесторов со вторичного рынка и также снизит спрос из-за высокой ставки по ипотеке.

Ранее Банк ВТБ решил повысить ставки по ипотеке. Начиная с 11 января 2022-го ставки достигнут 10,3%. Повышение касается как готового, так и строящегося жилья. Без изменений остались только условия госпрограмм. Такое решение в банке связали с повышением ЦБ ключевой ставки до 8,5% в декабре 2021 года. При этом условия оформления ипотеки в рамках государственных программ останутся прежними — минимальная ставка по «семейной ипотеке» сохранится на уровне 4,7% (и 4,3% для жителей Дальневосточного федерального округа). Ипотеку с господдержкой оставят на уровне от 5,75%, а дальневосточную ипотеку будут рассчитывать по 0,1%.