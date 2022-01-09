ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке до 10,3%

Банк ВТБ решил повысить ставки по ипотеке на один процентный пункт. С 11 января они достигнут 10,3%, сообщили в пресс-службе банка, передаёт РИА Новости. Повышение коснётся как готового, так и строящегося жилья. Без изменений останутся только условия госпрограмм. Такое решение в банке связали с повышением Центробанком ключевой ставки до 8,5% в декабре 2021 года.

ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке на 1 п. п., до 10,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%. Для заёмщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут, утверждённая ставка будет актуальна в течение срока действия решения, — говорится в сообщении.

При этом условия оформления ипотеки в рамках государственных программ останутся прежними — минимальная ставка по «семейной ипотеке» сохранится на уровне 4,7% (и 4,3% для жителей Дальневосточного федерального округа). Ипотеку с господдержкой оставят на уровне от 5,75%, а дальневосточную ипотеку будут рассчитывать по 0,1%.

Отмечается, что ВТБ намеренно не стал повышать ставки до конца декабря 2021 года, в период «высокого сезона». В декабре банк выдал более 40 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму порядка 170 млрд рублей, показав лучший результат за всю историю кредитной организации.

В декабре глава института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталий Мутко спрогнозировал повышение ставок по ипотеке на новостройки до 10–10,2% после подъёма ключевой ставки. Он также предположил, что рост ставок приведёт и к замедлению темпов выдачи ипотеки в 2022 году.