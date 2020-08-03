Россияне сократили свои расходы в конце июля

https://static.news.ru/photo/6c2b4cf2-d625-11ea-888b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На неделе с 27 июля по 2 августа объём повседневных расходов в России сократился и остановился на уровне 573 рубля. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 35 рублей. Об этом NEWS.ru сообщили в исследовательском холдинге «Ромир».

Рост чека против прошлого года уже замедлился. Мы можем его зафиксировать и подвести итоги: ранее основным драйвером роста чека была реакция на эпидемию (закупки и снижение частоты), а сейчас — рост цен, — отмечается в результатах исследования.

Ранее NEWS.ru писал, что в России в России значительно повысилась стоимость яблок по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Розничная средняя стоимость килограмма яблок в июне 2020 года составила 136 рублей, а годом ранее — 105,3 рубля. Оптовые цены также подскочили примерно на 20%. Эксперты считают, что после сбора урожая зимних сортов в РФ в августе — сентябре цены на яблоки незначительно снизятся, однако они всё равно останутся на 20–25% выше уровня 2019 года.