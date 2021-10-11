Россияне продолжили скупать загородную недвижимость в условиях пандемии

Повышенный спрос на элитную загородную недвижимость продолжает расти: за первые три квартала 2021 года число сделок оказалось почти в полтора раза выше, чем до пандемии. Однако девелоперы не спешат вводить новые проекты: предсказать, сколько сохранится тренд, слишком трудно, а риски выхода в сегмент слишком высоки, пишет «Коммерсант».

По итогам января — сентября на рынке элитной загородной недвижимости заключено 899 сделок (из них 224 — на первичном рынке), что на 43,6% больше, чем за тот же период 2019 года, и на 98% выше значения по девяти месяцам 2020 года, говорится в исследовании Knight Frank. В Savills подтверждают, что активность клиентов на треть превышает аналогичный показатель 2019 года.

При этом массовый спрос привёл к быстрому вымыванию предложения на первичном рынке, совокупный объём которого обновил исторический минимум. По оценкам Knight Frank, с начала года первичные продажи завершились в шести посёлках и на рынок не вышло ни одного нового проекта. Теперь сделки заключаются в основном во вторичном сегменте, где ситуация заметно лучше.

В Kalinka Group добавляют, что объём предложения на вторичном рынке в элитном сегменте в пять раз превышает объём экспозиции на первичном. По подсчётам Knight Frank, средний бюджет предложения коттеджей с начала 2021 года вырос на 56%, до 304 млн рублей, таунхаусов — на 45%, до 58 млн рублей.

Директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова связывает отсутствие новых проектов с дефицитом подходящих участков. По её словам, в дальнейшем ситуацию сгладит реструктуризация предложения.

Например, на месте невостребованных и морально устаревших домов могут быть построены новые объекты, соответствующие запросам потенциальных покупателей, — поясняет она.

Директор по развитию Kalinka Group Александр Шибаев рассчитывает на появление новых посёлков в 2022 году, обращая внимание на то, что в районах Рублёвки и Новой Риги обсуждаются проекты освоения более 200 га под коттеджные посёлки.

В то же время у застройщиков есть опасения относительно сохранения спроса на загородную недвижимость. Как уточнил директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик, оценить, как долго продержится мода на жизнь за городом, довольно сложно, а при ухудшении ситуации загородное жильё остаётся наименее привлекательным активом. Директор департамента загородной недвижимости Savills Нина Резниченко полагает, что высокий спрос в сегменте продержится от полугода до года, а новые проекты появятся в продаже через два-три года.

Ранее сообщалось, что спрос на загородную дачную недвижимость резко вырос с началом пандемии в России. Цена на участки поднялась от 50% до 100%: люди начали скупать «всё подряд», думая, то локдаун введён фактически навсегда. К тому же дачные участки стали решением проблемы свободного передвижения: по мнению россиян, жить и свободно передвигаться можно только за городом, где нет контроля.