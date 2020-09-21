Россияне стали реже пользоваться автобусами

https://static.news.ru/photo/6b3bf8d6-fc0f-11ea-9d2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России стали реже ездить на автобусах по маршрутам регулярных перевозок. Если в 2015 году пассажиропоток составлял 11,2 млрд человек, то в 2019 — уже 10,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Если говорить про междугородние маршруты регулярных перевозок, то пассажиропоток на них мог снизиться из-за того, что РЖД стали предлагать населению более дешёвые и комфортные перевозки на электричках. В частности, был обновлён парк вагонов. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Кроме того, в сельских территориях России снижается численность населения. По этой причине в некоторых населённых пунктах исчезает или снижается необходимость в регулярных автобусных рейсах, пояснил специалист.

Что касается внутригородских перевозок, то в Москве, которая является лидером по пассажиропотоку, происходит реструктуризация транспорта. Многие жители столицы переходят с автобусов на трамваи, так как на них можно добраться до пункта назначения без пробок.

Трамваи сегодня стали самым «беспробочным» видом транспорта — на выделенную для них полосу из-за высоких штрафов не выезжают автомобилисты. Автобусы же регулярно стоят в пробках, — пояснил NEWS.ru Смирнов.

Ещё одна причина того, что россияне стали реже ездить на автобусах, — повышение доступности и комфортности услуг такси. Сегодня автомобиль с водителем можно заказать практически в любую точку в приложении агрегатора — для этого даже не обязательно называть адрес. Раньше же проблемы возникали даже с тем, чтобы уехать из отдалённых районов Подмосковья. Это было связано с предельными зонами удаления от столицы, пояснил Смирнов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что управление регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области усилило проверки, направленные на пресечение деятельности нелегальных такси, которые оказывают услуги через агрегаторов. Рейды прошли на территории Подмосковья совместно с ГИБДД.