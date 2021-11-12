Россиянам рассказали, кто может выйти на пенсию в 50 лет

Стало известно, кто может выйти на пенсию в 50 лет. В отделении ПФР по Кабардино-Балкарии рассказали, что таким преимуществом могут воспользоваться многодетные матери, которые родили пять и более детей.

Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста восьми лет, может быть снижен на три-десять лет в зависимости от количества детей, — говорится на сайте фонда.

По данным ведомства, россиянки, родившие троих детей, могут уйти на пенсию в 57 лет, матери четверых детей — в 56.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя опрос Общественной палаты РФ, сообщила, что больше всего российские семьи с детьми нуждаются в снижении процентной ставки по ипотечным займам или жилищным кредитам до 0% годовых. Подобных льгот ждут от государства 60% опрошенных, 42% респондентов считают, что семьи с пятью и более детьми заслуживают предоставления бесплатного жилья в собственность. В онлайн-опросе приняли участие свыше 10 тысяч человек из 85 регионов РФ, его провели в октябре 2021 года.

Буцкая также оценила предложение Минфина освобождать семьи с двумя и более детьми от подоходного налога с продажи жилья при соблюдении ряда условий. Соответствующие поправки ведомство намерено внести в Налоговый кодекс.