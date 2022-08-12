Россиянам раскрыли лайфхаки, как не разориться на аренде жилья в Москве Инвестор Волкова предложила «одиночкам» снимать квартиры в Москве по 10-13 квадратных метров

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«Одиночкам», ради экономии средств, стоит арендовать в Москве квартиру-студию площадью 10-13 «квадратов», рассказала NEWS.ru инвестор Татьяна Волкова. Она отметила, что, несмотря на скромные размеры, подобное жилье «настолько современно сделано, что по уровню комфорта не уступают полноценным однушкам». По ее словам, такой вариант дешевле изолированной комнаты в многоквартирном доме. Ещё одним простым лайфхаком, подчеркнула эксперт, является умение торговаться.

Второе, что позволит вам экономить на аренде — торг. За последние полгода произошел большой отток нерезидентов из России, да и просто разного рода людей, специалистов и не только. Много арендного жилья пустует. Это повод предложить свои условия. Владельцы стали более гибкими и вполне могут сделать вам скидку, — добавила Волкова.

Говоря о семье, собеседница отметила, что вариант с 10-13 «квадратами» и прочий минимализм не подойдет, а для сохранения бюджета нужно учитывать «иные моменты». Первое — расположение дома, влияющее на итоговую сумму аренды не только в Москве, но и в любом городе РФ, заявила Волкова.

Учтите и расположение той точки, куда вам предстоит добираться ежедневно и возвращаться обратно. Тогда, возможно, экономия на жилье превратится в траты на транспорт. Обратите внимание на формат. Если семья не притязательна, и на первом месте стоимость, то рассмотрите малогабаритные варианты. Например, в квартирах с высокими потолками иногда спальное место располагают под потолком. Это позволяет сэкономить полезную площадь и при этом не сказывается на цене, — рассказала инвестор.



Эксперт подчеркнула, что можно рассмотреть вариант аренды комнаты в квартире, «но нужно честно ответить себе на вопрос, готовы ли вы жить с соседями. Я бы рассмотрела вариант с небольшой студией. Ну и, конечно, не забывайте про торг, ведь сегодня спрос значительно ниже предложения».

Если говорить о состоянии ремонта, то это не настолько существенный фактор. Особенно если мы рассматриваем малогабаритные площади. Иногда проще снять квартиру за небольшую стоимость с плохим ремонтом и привести жилье в порядок малыми средствами, при этом получить комфортные условия по более доступной цене, — подытожила Волкова.

Ранее Волкова рассказала, что перед походом в продуктовый магазин первое, что необходимо сделать, это составить четкий план по расходам, где указаны приоритетные покупки. По ее мнению, такой лайфхак позволит избежать импульсивных покупок и переплат.