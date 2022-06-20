Россиянам рассказали, стоит ли ожидать доллар по 30 рублей Финансовый аналитик Разуваев озвучил максимально низкое значение доллара в будущем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru заявил, что россиянам не стоит ждать падения доллара до 30 рублей. Он допустил, что американская валюта может упасть до 50 рублей, однако, скорее всего, в ближайшей перспективе курс доллара будет варьироваться в районе 55–60 рублей. В понедельник, 20 июня, доллар на МосБирже рухнул до 55 рублей впервые с июля 2015 года.

Учитывая нынешнюю макроэкономику, прежде всего схлопывание импорта, я допускаю, что он может до 50 рублей дойти. Это очень плохо для бюджета. Но чем дальше в лес, тем больше будет параллельного импорта, плюс лето только началось. Кто в Турцию поехал, кто куда. Соответственно, спрос на валюту. Я по-прежнему ориентируюсь на коридор 55–60 рублей, но другое дело, что, учитывая нынешнюю ситуацию, до 50 рублей может дойти и это будет стимулировать Банк России к дальнейшему снижению ставки, что выгодно всем заемщикам, и это будет стимулировать развитие рынка корпоративных облигаций, прежде всего второго и третьего эшелона, — считает Разуваев.

Он добавил, что рынок облигаций может стать важной частью российской экономики за счет привлечения денег через бонды.

Для реального сектора — это очень хорошо. Сейчас ставка 9,5%, да и 8% она может стать достаточно быстро, может даже и 7%. Укрепление рубля однозначно говорит в пользу снижения ставки, — подытожил Разуваев.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что оптимальный для российской экономики курс национальной валюты составляет 70–80 рублей за доллар. Он пояснил, что сегодня механизм, позволяющий поддерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса, практически не работает. Поэтому необходимо переосмыслить экономические механизмы, поставив во главу угла рост, для которого важен в том числе оптимальный курс рубля.