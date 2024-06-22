Россиянам назвали самый выгодный момент для вкладов Греф назвал текущую ситуацию самой выгодной для вкладов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день в России наблюдается уникальная выгодная ситуация для вкладов населения, сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Сбера» Герман Греф. Он отметил, что по состоянию на май 2024 года ставки по вкладам в Сбербанке достигают 18% при инфляции в 8,3%. По словам Грефа, такого не было последние 30 лет.

Я не помню за последние 30 лет такой ситуации, когда был бы такой арбитраж между текущей инфляцией и доходами, которые люди получают по депозитам, — заявил Греф.

Глава «Сбера» добавил, что сложившаяся в России ситуация является не самой здоровой с точки зрения бизнеса. Он объяснил это тем, что в таких условиях его тяжело развивать. Однако это уникальная выгодная ситуация для тех, кто держит деньги на вкладах, заключил Греф.

Ранее банковский деятель заявил, что геополитические риски и новая пандемия могут стать главными «черными лебедями» для экономики. При этом, согласно опросам, оба «лебедя» с большим отрывом опережают другие риски. Греф предположил, что «геополитические трения» могут закончиться «неблагоприятно с точки зрения военных действий, глобальной войны».

До этого глава «Сбера» заявил, что невиданный ранее рост зарплат в России не может продолжаться слишком долго. Он выразил уверенность, что такая ситуация продлится в лучшем случае еще год.