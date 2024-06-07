Греф рассказал, когда в России остановится небывалый рост зарплат Греф: небывалый рост зарплат в РФ может продолжаться еще максимум год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Небывалый рост зарплат в России не может продолжаться слишком долго, заявил глава Сбербанка Герман Греф по итогам делового завтрака кредитной организации в рамках ПМЭФ, его слова передает корреспондент NEWS.ru. Он считает, что это продлится еще максимум год.

Я не знаю, сколько это может длиться. Еще, может быть, год. Соответственно, эта модель роста исчерпаема, — отметил Греф.

Ранее Греф заявлял, что действующая модель экономического роста в РФ очень примитивна. По его словам, российская экономика растет хорошими темпами из-за двух импульсов: бюджетного и кредитного. Он уточнил, что конкуренция за кадры растет в машиностроении, но заработные платы повышают и все остальные сектора экономики. Россияне «становятся более состоятельными», идут в банки и получают кредиты, добавил Греф.

По его словам, такая модель очень уязвима, так как импорт не составляет конкуренцию отечественным производителям из-за «специфической» геополитической ситуации. Это дает им шанс, но не долгосрочный.

До этого Росстат отчитался о росте реальных зарплат в России. Так, в марте показатель ускорил свой рост до 11,4% в годовом выражении. При этом еще в феврале этот рост был на уровне 10,8%, в январе — 8,5%.