Росстат отчитался о росте реальных зарплат в стране Росстат: реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 11,4%

Реальные зарплаты в России в марте ускорили свой рост до 11,4% в годовом выражении, свидетельствует данные доклада Росстата. При этом еще в феврале этот показатель был на уровне 10,8%, в январе — 8,5%.

Согласно публикации, среднемесячная заработная плата в РФ в марте 2024 года составила 87 740 рублей — это на 21,6% больше, чем годом ранее. Реальная зарплата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции в государстве.

Ранее в беседе с NEWS.ru ряд экспертов говорили о том, что в 2024 году реальные зарплаты в лучшем случае останутся на том же уровне, что и в 2023-м. Дело в том, что бизнесу приходится отдавать много денег на дорогие кредиты (из-за высокой ставки ЦБ ставки по ним могут составлять от 21% годовых) и закупку комплектующих (из-за высокого курса доллара), и этими процессами компании управлять не могут. А вот зарплаты — одна из немногих статей расходов, на которые предприятия еще могут влиять.