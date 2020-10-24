Россиянам дали возможность покупать лекарства без задержек

https://static.news.ru/photo/42885ce8-15de-11eb-8844-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти России временно перевели систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы, чтобы люди на фоне возросшего спроса на препараты могли покупать их без задержек.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, до сих пор остаются проблемы, связанные в том числе с недостаточной технической готовностью дистрибьюторов и аптечных организаций к работе с маркированными препаратами.

Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах, — цитирует ТАСС главу ведомства.

По его мнению, это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал приостановить маркировку лекарственных средств QR-кодами на потребительской упаковке. Он отметил, что ситуация, из-за которой аптеки не имеют права продавать продукцию без QR-кодов, привела к дефициту лекарств и росту цен на них. Политик напомнил, что его партия уже обращалась с предложением к правительству РФ приостановить такую маркировку как минимум до 1 января 2021 года. Однако ситуация не изменилась, и теперь Миронов говорит о необходимости срочно принять соответствующие меры, писал NEWS.ru.