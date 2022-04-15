Россия уменьшила вложения в американские гособлигации

В феврале текущего года вложения России в государственные облигации США уменьшились до $3,753 млрд. Такие данные приводит Министерство финансов США.

Долгосрочные облигации составляют порядка $2 млн в российском портфеле. Оставшаяся сумма — $3,751 млрд — вложена в краткосрочные облигации.

При этом общий объём вложений уменьшился на $750 млн в сравнении с январём, когда он составлял $4,503 млрд.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко заявил, что вклады и облигации сейчас нельзя считать надёжным способом инвестирования. Он отметил, что всегда был против вкладов, а теперь в них точно нет смысла. Можно было вложиться разве что по высокой ставке в 20%. Эксперт порекомендовал рассмотреть крипторынок, но только специалистам с профильным образованием и опытом инвестиций на рынке деривативов от пяти лет.