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Экономика

Россия уменьшила вложения в американские гособлигации

Минфин США: Россия в феврале уменьшила вложения в американские гособлигации
03:32, 16 апреля 2022
Россия уменьшила вложения в американские гособлигации Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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В феврале текущего года вложения России в государственные облигации США уменьшились до $3,753 млрд. Такие данные приводит Министерство финансов США.

Долгосрочные облигации составляют порядка $2 млн в российском портфеле. Оставшаяся сумма — $3,751 млрд — вложена в краткосрочные облигации.

При этом общий объём вложений уменьшился на $750 млн в сравнении с январём, когда он составлял $4,503 млрд.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко заявил, что вклады и облигации сейчас нельзя считать надёжным способом инвестирования. Он отметил, что всегда был против вкладов, а теперь в них точно нет смысла. Можно было вложиться разве что по высокой ставке в 20%. Эксперт порекомендовал рассмотреть крипторынок, но только специалистам с профильным образованием и опытом инвестиций на рынке деривативов от пяти лет.

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