Экономист высказался против инвестирования во вклады и облигации

Вклады и облигации сейчас нельзя считать надёжным способом инвестирования, предупредил экономист, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко в разговоре с «360». Он отметил, что всегда был против вкладов, а теперь в них точно нет смысла. Можно было вложиться разве что по высокой ставке в 20%.

После всех событий с конца февраля по март, по прецеденту с заморозкой брокерских счетов россиян и неисполнением обязательств, боюсь, что все инструменты, которые тем или иным способом идут на фиатные деньги — неважно, рубли, доллары, евро или другие, — не имеют никаких гарантий по исполнению. Вопрос инвестиций, думаю, автоматически подвисает, отпадает, потому что это риски. Вы можете сколько угодно вкладывать заработанные деньги, но их вам могут просто не вернуть, — сказал Зайченко.

Он порекомендовал рассмотреть крипторынок, но только специалистам с профильным образованием и опытом инвестиций на рынке деривативов от пяти лет.

Ранее экспортные компании России столкнулись с трудностями при продаже валютной выручки на рынке. Во-первых, валюта в таком количестве не нужна импортёрам в связи с резким падением поставок товаров на фоне западных санкций и, соответственно, проблемами с логистикой. Во-вторых, действующие ограничения на использование валюты и манипуляции, которые с ней связаны, снизили интерес к ней со стороны физлиц и юрлиц.