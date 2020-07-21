Россия стала основным экспортёром шоколада в КНР

https://static.news.ru/photo/a4301dd4-cb63-11ea-b7fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ «Агроэкспорт») Дмитрий Краснов сообщил о том, что объём российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным.

По его словам, Россия стала ведущим поставщиком шоколадной продукции в Китай.

Сегодня отрасль представлена большим количеством компаний, сильно диверсифицирована, и с точки зрения размера компаний, и с точки зрения ассортимента и видов продукции. Именно это определяет высокий потенциал в том числе для развития экспорта, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что при общем объёме импорта КНР в 2019 году шоколадных кондитерских изделий на 438 миллиона долларов и 101 тысячу тонн поставки из России составили 112,6 миллиона долларов и 49 тысяч тонн.

Согласно прогнозам, в среднесрочной перспективе среднедушевое потребление шоколада в Китае подвергнется изменениям – с 0,16 килограмма на человека (показатель 2010 года) до 0,18 и 0,17 килограмма на человека (показатель 2019 и 2023 годов соответственно), — утверждают аналитики.

NEWS.ru ранее писал, что употребление горького шоколада способствует разглаживанию морщин. Специалисты также оценили пользу диеты на основе этого кондитерского изделия.