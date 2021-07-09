Россия стала экспортировать больше легковых автомобилей

Экспорт легковых автомобилей из России с начала года увеличился на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Так, за указанный период Россия
При этом отмечается, что в мае этого года вывоз легковых автомобилей сократился на 22,2% по сравнению с апрелем. Так, страна продала другим странам 7,5 тысячи транспортных средств на сумму $122,1 млн.
Ранее аналитическое агентство «Автостат» подсчитало, что за полгода средняя цена на легковой автомобиль с пробегом в России увеличилась почти на 9%. Так, ещё в январе такую машину можно было