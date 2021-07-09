Россия стала экспортировать больше легковых автомобилей

Экспорт легковых автомобилей из России с начала года увеличился на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так, за указанный период Россия отправила за рубеж 35,8 тысячи машин. В денежном эквиваленте экспорт легковых автомобилей из России составил $575,7 млн, такой показатель на 61% превышает прошлогодний.

При этом отмечается, что в мае этого года вывоз легковых автомобилей сократился на 22,2% по сравнению с апрелем. Так, страна продала другим странам 7,5 тысячи транспортных средств на сумму $122,1 млн.