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Россия стала экспортировать больше легковых автомобилей

13:26, 09 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Экспорт легковых автомобилей из России с начала года увеличился на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так, за указанный период Россия отправила за рубеж 35,8 тысячи машин. В денежном эквиваленте экспорт легковых автомобилей из России составил $575,7 млн, такой показатель на 61% превышает прошлогодний.

При этом отмечается, что в мае этого года вывоз легковых автомобилей сократился на 22,2% по сравнению с апрелем. Так, страна продала другим странам 7,5 тысячи транспортных средств на сумму $122,1 млн.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» подсчитало, что за полгода средняя цена на легковой автомобиль с пробегом в России увеличилась почти на 9%. Так, ещё в январе такую машину можно было купить примерно за 688 тысяч рублей, в июне же средняя цена повысилась до 747,7 тысячи рублей.

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