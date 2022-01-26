Россия продолжит увеличивать экспорт угля

Россия по итогам 2021 года достигла максимальных значений по экспорту угля, сообщил замминистра энергетики РФ Пётр Бобылев в ходе круглого стола в Госдуме, передаёт ТАСС. Это позволило стране занять третье место на мировом рынке. Поставки за рубеж планируется увеличивать и в дальнейшем.

Россия занимает третье место на мировой арене по экспорту угля <...> и объёмы экспорта мы планируем наращивать. Под это есть ряд международных договоренностей, - отметил замминистра.

Он рассказал, что недавно был подписан меморандум с Индией по увеличению поставок угля почти в пять раз на ближайшие десять лет. Таким образом, экспорт туда увеличится с шести млн тонн до 40 млн тонн. Подобные переговоры идут с коллегами из Китая, отметил Бобылев.

Как ранее заявил глава департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников, по итогам 2021 года экспорт угля из РФ достигнет 227 млн тонн.

В октябре прошлого года сообщалось, что российские компании, продающие уголь в Китай, обошли поставщики из США и Канады. По данным китайской таможенной статистики, за девять месяцев текущего года импорт из стран Североамериканского континента вырос, у США он повысился на 870,6%, у Канады на 92%. Что касается России, рост не превысил отметки в 77,4%.