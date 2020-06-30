Россия приступила к экспортным поставкам антисептиков

https://static.news.ru/photo/15816e3a-bae2-11ea-b446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Первые экспортные поставки антисептиков стартовали в России, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Первые партии, если не брать гуманитарную помощь, коллеги недавно согласовали — бренд «Септима», это антисептики, — уточнил он.

По его словам, первая поставка уже отправлена, передаёт ТАСС.

В ведомстве уточняли, что дезинфекторы в аэрозольной упаковке компании «Арнест» направят в Объединённые Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива. Как отмечал Мантуров, российский рынок удалось насытить средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и медпродукцией, которые нужны для борьбы с COVID-19, и поэтому теперь можно начать экспорт этой продукции за рубеж.

Как писал NEWS.ru, более 20 российских производителей имеют возможность отправлять на экспорт до 200 млн медицинских масок в месяц. Также компании из РФ могут поставить иностранным государствам до 3,5 млн литров антисептиков и 25 тысяч тонн дезинфицирующих средств. Список стран, которым страна может помочь бороться с распространением коронавируса, обширен. Он включает страны СНГ, США, Китай, Филиппины, Великобританию, Грузию, Иран и другие государства.

Минпромторг с 18 июня разрешил компаниям поставлять антисептики и средства защиты за пределы ЕАЭС, что ранее было запрещено из-за пандемии коронавируса.

Также 3 мая министерство сообщило, что Россия будет осуществлять экспорт средств индивидуальной защиты, в частности медицинских масок, только в пределах стран ЕАЭС. Решение было принято для «устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе».

До начала пандемии в России выпускали около 40 тысяч литров антисептиков в день. В настоящее время предприятия ежедневно производят 380 тысяч литров.