Минпромторг: РФ разрешила экспорт масок лишь в пределах ЕАЭС

Россия будет осуществлять экспорт средств индивидуальной защиты, в частности медицинских масок, только в пределах стран ЕАЭС.
Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. По её данным, решение было принято для «устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе»,
Правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что специалист Минздрава Белоруссии Сергей Беляев заявил о рассмотрении возможности экспорта лабораторных тест-систем на коронавирус.
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