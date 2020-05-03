Минпромторг: РФ разрешила экспорт масок лишь в пределах ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/1ee7ddb4-8d57-11ea-876f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россия будет осуществлять экспорт средств индивидуальной защиты, в частности медицинских масок, только в пределах стран ЕАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. По её данным, решение было принято для «устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе», передаёт ТАСС.

Правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалист Минздрава Белоруссии Сергей Беляев заявил о рассмотрении возможности экспорта лабораторных тест-систем на коронавирус.