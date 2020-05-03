Экономика

Минпромторг: РФ разрешила экспорт масок лишь в пределах ЕАЭС

18:55, 03 мая 2020 10
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россия будет осуществлять экспорт средств индивидуальной защиты, в частности медицинских масок, только в пределах стран ЕАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. По её данным, решение было принято для «устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе», передаёт ТАСС.

Правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалист Минздрава Белоруссии Сергей Беляев заявил о рассмотрении возможности экспорта лабораторных тест-систем на коронавирус.

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