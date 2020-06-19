Россия готова экспортировать маски и антисептики в Китай и США

Более 20 российских производителей имеют возможность отправлять на экспорт до 200 млн медицинских масок в месяц. Также компании из РФ могут поставить иностранным государствам до 3,5 млн литров антисептиков и 25 тыс. тонн дезинфицирующих средств.
Об этом
Экспортировать товары российские компании <...> планируют в страны СНГ, США, Китай, Филиппины, Великобританию, Грузию, Иран и другие страны, — отметили в ведомстве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Россию прибыло китайское оборудование для производства масок. О завершении поставки крупной партии оборудования сообщил торговый представитель РФ в Китае Сергей Инюшин. Он пояснил, что производство полного цикла включает в себя изготовление всех составляющих маски, это материал, проволока, резинки, а также аппарат, соединяющий все части, стерилизатор готовых изделий и автоматический упаковщик.
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