Россия готова экспортировать маски и антисептики в Китай и США

https://static.news.ru/photo/c3151222-b1c8-11ea-b158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 20 российских производителей имеют возможность отправлять на экспорт до 200 млн медицинских масок в месяц. Также компании из РФ могут поставить иностранным государствам до 3,5 млн литров антисептиков и 25 тыс. тонн дезинфицирующих средств.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг. Агентство отмечает, что список стран, которым Россия может помочь бороться с распространением коронавируса, обширен.

Экспортировать товары российские компании <...> планируют в страны СНГ, США, Китай, Филиппины, Великобританию, Грузию, Иран и другие страны, — отметили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Россию прибыло китайское оборудование для производства масок. О завершении поставки крупной партии оборудования сообщил торговый представитель РФ в Китае Сергей Инюшин. Он пояснил, что производство полного цикла включает в себя изготовление всех составляющих маски, это материал, проволока, резинки, а также аппарат, соединяющий все части, стерилизатор готовых изделий и автоматический упаковщик.