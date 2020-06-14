В Россию прибыло китайское оборудование для производства масок

Завершилась поставка из КНР в Россию крупной партии оборудования для производства средств индивидуальной защиты, сообщил торговый представитель РФ в Китае Сергей Инюшин.
Инюшин пояснил, что производство полного цикла включает в себя изготовление всех составляющих маски, это материал, проволока, резинки, а также аппарат, соединяющий все части, стерилизатор готовых изделий и автоматический упаковщик,
Оборудование вывозили самолётом АН-124 («Руслан»), общий вес партии — около 60 тонн. Соглашение о поставке заключено между госпредприятиями двух стран, производство будет развёрнуто в Центральной России.
Как писал NEWS.ru ранее, если правительство примет решение направить в качестве гуманитарной помощи Аргентине тесты на COVID-19 и медицинские маски, то российские производители смогут их предоставить. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
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