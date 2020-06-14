В Россию прибыло китайское оборудование для производства масок

https://static.news.ru/photo/63b624b2-aec4-11ea-8f65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завершилась поставка из КНР в Россию крупной партии оборудования для производства средств индивидуальной защиты, сообщил торговый представитель РФ в Китае Сергей Инюшин.

Инюшин пояснил, что производство полного цикла включает в себя изготовление всех составляющих маски, это материал, проволока, резинки, а также аппарат, соединяющий все части, стерилизатор готовых изделий и автоматический упаковщик, передаёт РИА Новости.

Оборудование вывозили самолётом АН-124 («Руслан»), общий вес партии — около 60 тонн. Соглашение о поставке заключено между госпредприятиями двух стран, производство будет развёрнуто в Центральной России.

Как писал NEWS.ru ранее, если правительство примет решение направить в качестве гуманитарной помощи Аргентине тесты на COVID-19 и медицинские маски, то российские производители смогут их предоставить. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.