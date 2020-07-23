«Россия» передала «Победе» четыре самолёта Boeing

https://static.news.ru/photo/2670d970-cd1a-11ea-9935-fa163e074e61_660.jpg Фото: rossiya-airlines.com

Из сертификата эксплуатанта авиакомпания «Россия» вывела четыре самолёта Boeing 737-800, сообщил официальный представитель перевозчика. При этом источник утверждает, что самолёты передали лоукостеру «Победа».

«Россия» завершила в Таллине процесс передачи четырех Boeing 737-800. Первый самолет был передан 21-го, два 22-го, и 23 июля был передан четвертый. С сегодняшнего дня воздушные суда с номерами VP-BOD, VP-BOH, VP-BGR, VP-BGQ не находятся в свидетельстве эксплуатанта, — сказал ТАСС представитель авиакомпании.

До этого «Победа» сообщала, что собирается расширить свой авиапарк как раз на четыре Boeing 737-800 в течение этой недели. «Победа» использует монофлот из самолётов только модели Boeing 737. До этой недели в парке перевозчика было 30 самолётов Boeing 737 NG. Авиаперевозчик планировал увеличивать авиапарк за счёт самолётов Boeing 737 MAX.

При этом ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» передаст 50 среднемагистральных самолётов Boeing 737-800 своему дочернему лоукостеру «Победа». Согласно новой стратегии, изложенной генеральным директором «Аэрофлота» Виталием Савельевым на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 14 июля, к 2028 году флот «Победы» планируется увеличить до 170 судов, сообщали источники.

Как писал NEWS.ru, Boeing прекращает производство легендарного 747-го лайнера.