Россия и Венгрия почти заключили сделку о поставках газа с осени 2021 года

https://static.news.ru/photo/c1007d62-b5b2-11ea-8d36-fa163e074e61_660.jpg Петер Сийярто Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Россия и Венгрия близки к подписанию договора по поставкам газа с осени 2021 года.

Россия играет всё большую роль в поставках голубого топлива всему ЕС, в том числе и нашей стране. Мы близки к подписанию нового договора о поставках газа в Венгрию после октября 2021 года, когда истекает нынешнее долгосрочное соглашение. Мы должны договориться по объёмам и заключить новую сделку на следующий период, — сообщил министр иностранных дел Венгрии в интервью «Известиям».

Он также отметил, что республика готова поддерживать любые проекты, которые способствуют поставкам газа в Венгрию, так как это в её интересах. Петер Сийярто добавил, что Венгрия намерена объединить сеть со Словакией и надеется на то, что будут работать поставки между республикой и Украиной. Он подчеркнул, что Венгрия хочет иметь возможность получать газ через «Турецкий поток».

Мы заботимся исключительно о национальных интересах Венгрии. В данном случае нам важно гарантировать бесперебойное энергообеспечение и газоснабжение страны. Скажу очевидную, невысокопарную вещь: чем больше трубопроводов идет в Венгрию, тем лучше. Мы заинтересованы в каждом проекте, который в конечном итоге приводит к нам газ, — отметил глава МИД.

Петер Сийярто также прокомментировал санкции США против ФРГ и компаний, которые участвуют в строительстве газопровода, которые заложены в бюджет на 2020 год. Глава МИД считает, что строительство газопровода на территории республики — это личное дело Венгрии и никто не смеет оказывать давление на республику и интересы её граждан.

Кто смеет наказывать нас за строительство 15 км газопровода на территории Венгрии, газопровода, который будет соединять сербскую и венгерскую национальные системы? <...> Думаю, мы все должны уважать интересы других. Наш интерес, повторюсь, в том, чтобы обеспечить надежное газоснабжение страны. Поскольку в конечном итоге ответчиком перед жителями за отопление домов и выработку энергии будет правительство Венгрии, — отметил венгерский министр.

В последний раз глава МИД Венгрии Петер Сийярто посещал Россию 18 марта 2020 года. До введения санитарных ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции венгерская сторона вела переговоры о наращивании поставок газа до уровня в 4,2 млрд кубометров. На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, Петер Сийярто сообщил, что Венгрия договорилась с «Газпромом» о приобретении 2,2 млрд кубометров газа. Он подчеркнул, что такой объём перекрывает все насущные потребности Венгрии на предстоящий период. Сейчас идут переговоры о дополнительных поставках 1,5 млрд кубометров газа с прицелом уже на предстоящий год, писал NEWS.ru ранее.