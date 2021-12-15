Россия и КНР создадут независимую финансовую инфраструктуру для торговли

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили необходимость создания независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем, на которую не смогли бы влиять третьи страны. Об этом по итогам переговоров глав России и КНР сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Его цитирует «Интерфакс».

Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем. Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны, — сказал Ушаков.

Он добавил, что лидеры двух стран выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчётах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов и эмитентов на фондовом рынке. Кроме того, состоялся обмен опытом в сфере цифровых валют центральных банков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Китая за январь — ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в ближайшее время объём показателя может превысить $200 млрд. Также глава РФ отметил, что в настоящий момент осуществляется целый ряд масштабных совместных проектов в сфере энергетики, в том числе атомной, в промышленности и сфере высоких технологий.