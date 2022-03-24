Россия и Иран объединят системы передачи финансовых сообщений в обход SWIFT

Россия и Иран работают над объединением систем передачи финансовых сообщений в обход международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Как сообщил посол Ирана в России Казем Джалали, эти меры предусматривают подключение иранских банков к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Его слова приводит РИА Новости.

Мы прикладываем усилия в данном направлении, чтобы в будущем провести хорошие мероприятия в данной сфере, — сказал Джалали.

После того, как ЕС принял решение отключить от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ,глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что эту систему сможет заменить российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Она будет работать бесперебойно, к ней также смогут подключаться участники из-за границы. При этом карты международных платёжных систем, выпущенные банками, попавшими под санкции, продолжают работать внутри страны в обычном режиме.

Между тем ЦБ сообщил о мошенниках, которые предлагают россиянам вывести их деньги на сторонние счета, пугая отключением России от SWIFT. В ЦБ подчеркнули, что включение или невключение российских банков в систему никак не влияет на сохранность сбережений.