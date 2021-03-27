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Экономика

Банк России отменит «ковидные» послабления для россиян с 1 апреля

08:52, 28 марта 2021 49
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России с 1 апреля отменит ряд послаблений, которые позволяют должникам реструктурировать кредиты и уклоняться от неустойки по кредитам.

Прекратится действие рекомендаций ЦБ банкам удовлетворять обращения граждан и предпринимателей с просьбой о реструктуризации кредитов, а также не начислять неустойку за просроченную задолженность и не выселять принудительно задолжавших из жилья, уже подлежащего взысканию.

Также отменится послабление по формированию резервов на потери по кредитам, которые были предоставлены корпоративным клиентам. Для граждан, малого и среднего бизнеса оно будет действовать до июля, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и принять поправки, защищающие от взыскания в рамках исполнительных производств средств, которые составляют минимальный доход граждан. Такую рекомендацию российский лидер озвучил после встречи с лидерами думских фракций.

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