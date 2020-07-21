Российский рынок акций вырос на фоне новостей об испытаниях вакцины

https://static.news.ru/photo/23e5ed4e-cb85-11ea-ac99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новости об успешных испытаниях вакцин против коронавируса и мерах поддержки в ЕС повлияли на российский рынок акций. Торги на нём завершились с уверенным ростом.

Так, индекс МосБиржи вырос на 0,84% — до 2825,71 пункта, а индекс РТС — на 1,93%, до 1259,72 пункта. Также информация повлияла и на валюту. Доллар снизился на 1,05% — до 70,59 рубля, а евро на 0,49% — до 81,277 рубля.

Причинами для локального повышения риск-аппетитов стали сообщения о появлении новых потенциальных вакцин от коронавируса, а также о создании ЕС-фонда в размере €750 млрд для борьбы с последствиями пандемии COVID-19, — цитирует ТАСС инвестиционного стратега «БКС Премьера» Александра Бахтина.

Также на мировой рынок не поступает значимой информации в виде каких-либо традиционных «сигналов» об экономических конфликтах США и Китая.

Ранее NEWS.ru информировал, что доллар и евро снизились по отношению к рублю.