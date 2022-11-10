Российский бизнес увеличил расходы на кибербезопасность после начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес в России увеличил расходы на защиту от вирусов, хакерских атак и других киберугроз, которых стало больше после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом NEWS.ru рассказали в компаниях по кибербезопасности Group-IB и «Лаборатория Касперского». Так, в Group-IB уточнили, что сейчас растет спрос на услуги типа Managed XDR по поиску сложных и неизвестных киберугроз и защите от них.

Как отмечает региональный директор Group-IB в России и СНГ Валерий Баулин, также сейчас пользуются популярностью услуги по киберразведке — они позволяют изучить тактику хакеров, совершающих нападение на организацию, и выстроить защиту.

Из-за роста онлайн-мошенничества с использованием известных брендов в полтора раза вырос спрос на сервис Digital Risk Protection (проверяет сторонние ресурсы на предмет использования чужого бренда. — NEWS.ru.), — отметил Баулин.

Он добавил, что вопросами кибербезопасности заинтересовались сегодня даже в регионах.

В свою очередь в «Лаборатории Касперского» заявили NEWS.ru, что фиксируют повышенный интерес клиентов к решениям SIEM (обнаружение и ликвидация киберугроз до момента, как они нанесут ущерб). Также растет интерес к услугам по предупреждению сложных, в том числе промышленных угроз. Популярны решения по защите электронной почты и АСУТП (автоматизированных систем управления технологическими процессами). Также востребовано обеспечение безопасности объектов, в том числе предприятий, с помощью антидронов, специальных программно-аппаратных комплексов, которые контролируют воздушное пространство. Они обнаруживают беспилотники злоумышленников и могут посадить их на землю или направить на базу, с которой те прилетели.

Как ранее сообщал «РТС-тендер», только с 20 февраля по 20 апреля число тендеров на услуги по кибербезопасности от госкомпаний выросло на 10% в штуках и на 12% в деньгах в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. По данным опрошенных NEWS.ru организаций, повышенный спрос на киберзащиту сохраняется и этой осенью.

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