Российский аналитик предсказал обвал рубля

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Обвал российского рубля предсказал главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. По мнению эксперта, российская валюта начнёт сдавать позиции уже во второй половине 2021 года.

Васильев сделал прогноз, что во второй половине года стоимость рубля начнёт плавно снижаться. Это произойдёт из-за роста спроса на импорт и валюту для зарубежных поездок.

Ожидаем умеренного ослабления рубля к концу года до 77 к доллару и 90 к евро, — сказал эксперт в интервью «Российской газете».

При этом рост спроса на валюту он ожидает в связи с открытием границ и восстановлением экономики страны.

Васильев отметил, что второе полугодие является традиционно слабым для рубля, это объясняется выплатами дивидендов иностранным инвесторам и ростом платежей по внешнему долгу.

Доллар получит поддержку, благодаря которой сможет оказывать давление на валюты развивающихся стран. Это, в первую очередь, повышение уровня инфляции в мире. Также укреплению доллара поспособствует увеличение рыночных ставок.

Ранее российский экономист оценил «опасный для рубля период». Об этом писал NEWS.ru.