Поставки российского газа за рубеж рухнули ФТС: экспорт российского газа сократился на 34% в 2023 году

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Экспорт российского газа сократился на 34% с января по ноябрь 2023 года, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов. По его словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, в стоимостном объеме поставки газа сократились уже на 69%. Экспорт нефти же пострадал от санкций значительно меньше, отметил он.

Поставки газа сократились в стоимостном объеме на 69%, а в физическом объеме — на 34% по сравнению с прошлым годом за 11 месяцев, — заявил Давыдов.

Согласно статистическим данным, полученным ФТС России, поставки нефти сократились на 7% в физическом объеме. Это обусловлено тем, что у российских компаний есть больше альтернативных путей доставки нефти. Оценивая ситуацию с поставками углеводородов в зарубежные страны, Давыдов отметил, что они были перераспределены с Запада на Восток и Юг. Основными покупателями энергоносителей остаются Китай, Индия, Турция, а также страны ЕАЭС и ряд других дружественных государств.

Как сообщалось ранее, российские нефтяные компании нарастили морской экспорт дизельного топлива. Данный показатель был доведен до 1 млн баррелей в сутки. Крупнейшим покупателем российского «дизеля» стала Турция.