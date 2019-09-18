https://static.news.ru/photo/d000df46-9c4a-11e9-b452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российские таксисты обратились в Госдуму с просьбой обязать агрегаторы признать их своими сотрудниками и заключить с водителями трудовой договор.

Инициатива призвана сократить число иностранцев за рулём и облегчить условия труда водителей.

Трудовой договор помог бы защитить наши права. Сейчас агрегатор может поменять условия в любой момент и даже не уведомить об этом — у него огромное преимущество, —пояснил «Известиям» председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин.

По его словам, таксисты также должны получить право требовать заключения договора с агрегаторами.

При этом реализация инициативы может привести к росту стоимости услуг такси, так как агрегаторам придётся отчислять в социальные фонды 30% от оплаты труда.

Кроме того, идею раскритиковали и сами агрегаторы, так как по существующей схеме водители работают сами на себя.

Ранее News.ru писал о том, что математики из Санкт-Петербурга разработали мобильное приложение, которое следит за состоянием водителя во время поездки. Оно помогает не спать и быть внимательным на дороге.