Российские рубль и акции резко выросли после выступления Байдена

Рубль и акции российских компаний резко выросли после выступления президента США Джо Байдена по ситуации на Украине. Об этом свидетельствуют данные МосБиржи.

Американский лидер заявил, что США вводят санкции против суверенного долга России, а также двух крупнейших российских институтов — ВЭБ и ПСБ. В «санкционном» списке не оказалось «Сбера» и ВТБ, и их акции сразу выросли более чем на 7,5%. Акции «Газпрома» выросли на 4,2%, хотя санкции затронули газопровод «Северный поток — 2». При этом Байден предупредил, то это только «первый транш» санкций, и если ситуация вокруг Украины не изменится, то за ним последует другой пакет ограничений.

Индекс МосБиржи IMOEX2, отражающий значение индекса МБ за весь торговый день, включая дополнительные сессии, за 10 минут взлетел на 4,12%, до 3095 пунктов.

Курс доллара резко упал на 1,2%, или 1,1 рубля и опустился ниже 79 рублей — до 78,72 рубля. Также рубль укрепился и к евро, который по состоянию на 22:40 мск торговался по 87,82 рубля и потерял 1,24%, или 1,21 рубля.

Утром 22 февраля курс евро в ходе торгов на МосБирже поднялся выше 91 рубля впервые с апреля 2021 года, свидетельствуют данные торгов на Московской Бирже. Поводом для роста стали геополитические риски, связанные с подписанным накануне указом президента России Владимира Путина о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.