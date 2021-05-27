Россиянам предрекли скорый банковский кризис

Банковский кризис, вероятно, начнётся до апреля 2022 года. К такому мнению пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, сообщают «Известия».
К предпосылкам такого развития событий специалисты
Что касается рубля, эксперты взволнованы уменьшением ценовой конкурентоспособности и эффективности экспортных операций. Эти процессы оказываются сильнее положительного укрепления нацвалюты для платёжеспособности корпоративных заёмщиков.
Согласно предыдущим оценкам, банковский кризис ожидался в ноябре 2021 года. Сроки пересмотрели в связи со стабилизацией индикатора приближения проблем. Так, его значение упало с 0,123 в январе до 0,111 в апреле. Как уточняется, ЦМАКП высчитывает индикатор исходя из ряда показателей, таких как темпы ВВП, курс рубля, закредитованность населения и бизнеса и так далее.
Ранее Всемирный банк улучшил прогнозы по российской экономике. По данным аналитиков, худший период кризиса на рынке труда России позади.