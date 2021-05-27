Россиянам предрекли скорый банковский кризис

https://static.news.ru/photo/30da82d8-bf83-11eb-82a3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банковский кризис, вероятно, начнётся до апреля 2022 года. К такому мнению пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, сообщают «Известия».

К предпосылкам такого развития событий специалисты относят сохранение высокого уровня безработицы и повышение реального курса рубля. Так, уровень безработицы в марте составил 5,4%, что на 0,8 п. п. больше прошлогоднего уровня в этом месяце.

Что касается рубля, эксперты взволнованы уменьшением ценовой конкурентоспособности и эффективности экспортных операций. Эти процессы оказываются сильнее положительного укрепления нацвалюты для платёжеспособности корпоративных заёмщиков.

Согласно предыдущим оценкам, банковский кризис ожидался в ноябре 2021 года. Сроки пересмотрели в связи со стабилизацией индикатора приближения проблем. Так, его значение упало с 0,123 в январе до 0,111 в апреле. Как уточняется, ЦМАКП высчитывает индикатор исходя из ряда показателей, таких как темпы ВВП, курс рубля, закредитованность населения и бизнеса и так далее.

Ранее Всемирный банк улучшил прогнозы по российской экономике. По данным аналитиков, худший период кризиса на рынке труда России позади.