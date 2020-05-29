Роспотребнадзор ограничит на треть возможности кафе при их открытии

https://static.news.ru/photo/4edc05ca-a1b3-11ea-bfb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Условия Роспотребнадзора по снятию ограничений и открытию ресторанов на треть ограничит их возможности. Об этом заявил глава «Росинтер Ресторантс Холдинг» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. Его компания развивает торговые марки «Планета Суши», «Шикари», IL Патио.

Кроме того, сразу при открытии нужно будет договариваться с арендодателями об условиях аренды, так как некоторые арендодатели, будут требовать полную сумму аренды по договору, действующему до закрытия ресторанов, — сказал Ордовский-Танаевский Бланко.

Он также отметил, что надеется на продуктивный диалог, при котором будут выработаны решения, которые будут устраивать и бизнес, и само ведомство.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

Как ранее писал NEWS.ru, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что предприятия общепита могут открыться на следующем этапе снятия ограничений, которые были введены из-за ситуации с COVID-19.