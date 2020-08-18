«Роснефть»: мировая экономика выйдет из кризиса в 2023-2024 годах

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

«Роснефть» планирует вывести на рынок новые объёмы нефти в 2023-2024 годах. По мнению руководителей компании, именно в этот период мировая экономика будет выходить из кризиса.

Владимир Владимирович, ведём работу, в том числе не только на Каре, как я сказал, на Таймыре. Готовимся к выходу мировой экономики из кризиса, чтобы к 2023-2024 годам вполне могли выйти с новыми объёмами на рынки, которые, безусловно, будут расти, — заявил глава компании Игорь Сечин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам предпринимателя, «Роснефть» планирует возобновить строительство Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) при фискальных условиях, которые обеспечат рентабельность проекта.

Сечин напомнил, что ранее компания отложила на некоторое время строительство объекта из-за изменения налогового режима. Бизнесмен подчеркнул, что стабильный налоговый режим позволил бы планировать экономику предприятия минимум на 30 лет.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что для обеспечения энергетики ВНХК в год необходимо будет 3,5 млрд кубических метров газа. Строительство завода принесёт в регион порядка 100 тысяч рабочих мест. Путин поручил главе «Роснефти» оформить и представить предложения компании по этому вопросу, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что на встрече с Путиным Сечин торжественно вручил ему бутылку с нефтью. Он назвал её одной из лучших в мире.