Росгвардия получила около 1,29 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/99420b5e-8300-11ea-b4fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Кабмин РФ выделил Росгвардии около 1,29 млрд рублей на приобретение техники для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства предназначены для закупки аппаратов искусственной вентиляции лёгких, термометров, дефибрилляторов, мониторов пациента, наборов для интубации трахеи, оборудования для дезинфекции, защитных масок и костюмов, говорится на официальном портале правовой информации.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи. В России на 20 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405, поправились 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти столицы планируют закупить порядка десяти тысяч смартфонов для проверки цифровых пропусков горожан во время действия режима самоизоляции.

Полицейские получат недорогие модели на ОC Android стоимостью до 12 тысяч рублей. Контракт планируется заключить с единственным поставщиком, департамент информационных технологий столицы оценивает предложения.