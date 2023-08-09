Раскрыты причины роста цен на мясную продукцию Эксперт по агробизнесу Тихонов назвал нехватку рабочей силы причиной роста цен на мясо

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Одними из причин роста цен на мясную продукцию являются нехватка рабочей силы, дефицит большегрузов и перестройка логистических коридоров, считает руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов. В разговоре с журналом «Компания» он пояснил, что из-за этого стоимость продукции растет на 10-20%. Кроме того, влияние на цены оказывает подорожание энергоресурсов.

Российские экспортеры теряют часть зарубежной прибыли и увеличивают внутренние цены. Это сказывается на промышленном производстве. <...> Открытие экспортных возможностей позволяет российским птицеводам и свиноводам увидеть, где можно повысить норму прибыли. А это тянет за собой в том числе и внутренние цены, — пояснил эксперт.

Также на производителей давят проблемы с кормовыми добавками, которые в основном импортируются, заметил эксперт. По словам Тихонова, все эти факторы указывают, что в ближайшее время ждать снижения цен на мясо не стоит. Он отметил, что повлиять на стоимость может рыночная ситуация, покупательская способность населения и грамотные действия правительства.

Гендиректор Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимир Манаенков согласился с Тихоновым. При этом он отметил, что первое место среди причин подорожания мясной продукции занимает инфляция.

В Минсельхозе ранее заявили, что рост цен на индейку связан с повышением спроса на рынке. В ведомстве уточнили, что также на ценах сказалась сезонность продукта и увеличение издержек при производстве.