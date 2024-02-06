Раскрыты планы Путина в ходе предстоящего визита в Анкару Москва и Анкара обсудят дорожную карту по газовому хабу во время визита Путина

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время предстоящего визита в Турцию намерен обсудить дорожную карту предложенного Москвой проекта газового хаба на территории турецкого государства, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечается, что лидеры двух стран дадут свои поручения по этому вопросу.

Проект газового хаба — один из главных пунктов энергетической повестки предстоящих переговоров. На рассмотрение лидеров (России и Турции. — NEWS.ru) будут предложены наработки по «дорожной карте». Лидеры, соответственно, дадут свои поручения, — говорится в сообщении.

В декабре Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным вопрос прокачки российского газа на Балканы и в Европу посредством «хаба» во Фракии. По его словам, Турция намерена превратить одну из башен в Аташехире в место, где будут мобилизованы все возможности распределения энергоресурса.

До этого российский вице-премьер Александр Новак рассказал, что дорожная карта по участию России в строительстве газового хаба на территории Турции находится на стадии согласования. Он выразил уверенность, что конкретные договоренности о реализации проекта будут достигнуты в ближайшее время.