Радиационную обработку продуктов хотят разрешить в России

https://static.news.ru/photo/ce15470c-f168-11ea-8e80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Госдума в осеннюю сессию рассмотрит законопроект, разрешающих обработку продуктов радиацией с ионизирующим излучением. Такая обработка с соблюдением мер радиационной безопасности позволит уничтожать патогенные организмы и паразитов, снизит количество микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов.

Также обработка радиацией продлит сроки хранения продуктов и подавит прорастание клубней, корней, луковиц, считают авторы инициативы. Инициаторы уверены, что эта обработка является самым современным, безопасным и эффективным способом обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности продовольствия, пишет «Парламентская газета».

Применять метод обработки радиацией с ионизирующим излучением в России уже можно было бы и сейчас, но нет нормативно-правовой базы по этому поводу. Депутаты, предложившие закон, считают, что его реализация позволит обеспечить людей качественной и безопасной продукцией, обеспечит наращивание экспорта сельхозпродукции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Amazon запретила импорт семян в США из других стран. Причиной послужили загадочные посылки из КНР, приходившие американцам, которые их даже не заказывали.