Пьяницы и лихачи: каждый водитель теперь получит по своему ОСАГО

С 24 августа в нашей стране начали действовать поправки в закон об ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств), позволяющие страховщикам снижать тариф для аккуратных автовладельцев. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. Принятые поправки не приведут к изменению средней стоимости ОСАГО, уверяют страховщики.

Отныне страховые компании вправе самостоятельно определять подход к применению базовых ставок тарифов страхования в пределах их максимальных и минимальных значений, которые регулирует Центробанк. К примеру, они смогут брать в расчёт личностные характеристики страхователя (потенциального полисодержателя) и лиц, допущенных основным владельцем к управлению автомобилем.

Таким образом, на цену полиса ОСАГО теперь будут влиять имеющееся у водителя или владельца ТС в прошлом лишение прав, специфика нарушений правил дорожного движения (ПДД), частота участий в ДТП, пьяная езда, несоблюдение правил эксплуатации авто и прочие условия.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем, законодательные новеллы сохраняют ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО.

Как объяснили в Российском союзе автостраховщиков, тариф ОСАГО складывается из базовой ставки и применяемых к ней коэффициентов. В новой редакции закона в структуре базовой ставки расширен перечень возможностей для более высокого или низкого тарифа в зависимости от актуарных оценок страховщика. При этом базовый тариф по-прежнему будет определяться в пределах тарифного коридора, который для автомобилей физлиц расположится в диапазоне от 2471 рубля до 5436 рублей.

Сейчас страховщик тоже устанавливает базовую ставку внутри коридора, но принимать во внимание он может только категорию и назначение ТС в привязке к территории. Поэтому в одном городе все граждане — владельцы легковых ТС имеют один и тот же базовый тариф. Предполагается, что после того, как вступит в силу новое указание Банка России о тарифах ОСАГО, территориальные коэффициенты примерно для двух третей населённых пунктов в России будут снижены. При этом страховщики смогут использовать при тарификации накопленный ими опыт в КАСКО и применять факторы, влияющие на реальную аварийность автовладельца, тем самым устанавливая более низкий тариф для безаварийных автолюбителей, — пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Он подчеркнул, что сами принятые поправки не приведут к изменению средней стоимости ОСАГО.

Однако на фоне кризиса из-за коронавируса мы видим существенный рост стоимости запчастей. Если он продолжится, то к концу года средняя премия по ОСАГО также может увеличиться, — предупредил глава РСА.

В настоящее время Банк России обнародовал перечень факторов, которые страховые компании использовать не смогут. Это национальная, языковая и расовая принадлежность, принадлежность к политическим партиям, общественным объединениям, должностное положение, вероисповедание и отношение к религии.

В целом от этих перемен выгода для аккуратных водителей очевидна. Ведь после нововведений они смогут оформить ОСАГО по более привлекательной цене. Что касается остальных, то они получают хороший финансовый стимул, чтобы со временем перейти в категорию «надёжных пользователей». При этом самим страховщикам второй этап либерализации ОСАГО даёт более широкое поле для использования ценовой конкуренции в борьбе за «хороших» водителей и новые сегменты, доступ к которым открывает изменяемый подход к тарификации, что в итоге может стать эффективным инструментом для снижения убыточности в ОСАГО, которая пока ещё находится на достаточно существенном уровне. Евгений Попков начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС»

По мнению ведущего юриста Объединённого юридического центра «Парфенон» Павла Уткина, с новыми поправками «рынок ОСАГО переходит в более зрелую форму». Законодатели при участии страховых компаний продолжают совершенствовать этот инструмент, который носит полезную общественную нагрузку за счёт более детализированных стимулов аккуратного поведения на дороге и вознаграждения тех, кто этого придерживается, поясняет эксперт.

Про его словам, страховщики проявят больше гибкости в определении стоимости тарифов за счёт уточнения коэффициентов, в том числе, по возрасту и стажу. Это смогут оценить водители предпенсионного возраста и старше, которым ОСАГО при прочих равных условиях станет обходиться дешевле. Также будут смягчены региональные коэффициенты, которые, по данным Российского союза автостраховщиков, затронут 11 крупных городов. У страховых компаний появится возможность расширить свои актуарные модели за счёт дополнительных факторов, отмечает специалист по ОСАГО.

Это позволит получить более корректные оценки своих рисков, что в теории приведёт к справедливой цене полиса. В частности, в расчёт могут попасть такие индивидуальные факторы, как лишение прав, езда на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, превышение скорости. Выявление подобных нарушений ПДД приведёт к более высокой стоимости ОСАГО для лихачей (расширение тарифного коридора для обладателей легковых автомобилей-физлиц составит 10%, для юрлиц — 20%, для владельцев такси — 30%). Павел Уткин ведущий юрист компании Объединённый юридический центр «Парфенон» ведущий юрист компании Объединённый юридический центр «Парфенон»

Кстати, как ожидают эксперты, для четырёх из пяти водителей полис ОСАГО всё-таки ощутимо подешевеет, а для одного из пяти, кто в меньшей степени соблюдает правила дорожного движения, стоимость наоборот «болезненно» возрастёт.

По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерия Васильева, чтобы новый закон заработал на полную мощь, нужно синхронизировать работу по обновлению единой базы ГИБДД и деятельность страховщиков, чтобы последние могли оперативно получать информацию о своих клиентах. Если этого не сделать, в таких случаях будут выставляться максимально высокие тарифы, резюмировал сенатор.