Путин: Россия расширяет поставки газа в Азию

https://static.news.ru/photo/a83be742-19eb-11eb-bf17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия будет поставлять газ в Китай, Японию и Индию, поскольку Азия является перспективным и растущим регионом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Он напомнил, что Россия — крупнейший поставщик газа в Европу, более 70% экспорта голубого топлива приходится на этот регион.

Мы расширяем наши поставки и в Азию. Имею в виду, что это перспективный рынок. И в Китайскую Народную Республику, и в Японию, и в Индию, — заявил Путин на заседании форума «Россия зовёт!».

Российский газ также будет продаваться в другие страны региона, отметил президент.

Ранее глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова рассказала, что в 2021 году будут ощущаться последствия кризиса, возникшего из-за избытка предложения на газовом рынке. Решающую роль в нормализации ситуации на рынках сыграют темпы восстановления экономики.

Как писал NEWS.ru, власти Белоруссии заявили, что полностью рассчитались с «Газпромом» за голубое топливо, которые было поставлено в страну с января по сентябрь 2020 года. Погашение долга было проведено кредитом Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $500 млн. Ранее российская сторона выражала надежду, что Минск выплатит за газ около $330 млн. О точной сумме погашенных средств не сообщается.