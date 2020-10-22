В «Газпроме» ждут сохранения последствий кризиса на рынке газа в 2021 году

https://static.news.ru/photo/7f34f2ec-1475-11eb-bc97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Последствия возникшего из-за избытка предложения кризиса на газовом рынке будут ощущаться и в 2021 году, заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.

Она уверена, что смотреть на ситуацию с излишним оптимизмом не стоит.

Избыток газа на рынке сохраняется, и последствия кризиса, очевидно, будут ощущаться и в 2021 году. В более отдалённой перспективе решающую роль в нормализации ситуации на газовых рынках сыграют темпы восстановления экономики, — подчеркнула она.

Представитель компании отметила, что есть факторы, которые могли бы ускорить восстановление рынка. Среди них рост спроса на электричество, холодная зима, укрепление спроса на СПГ в Азии, сокращение импорта газа из Норвегии и сокращение производства атомной энергии во Франции, передаёт ТАСС.

Заключительный квартал этого непростого во всех отношениях года продемонстрирует, насколько эффективными оказались меры, принятые в отрасли для преодоления одного из самых масштабных в истории кризисов, — добавила она.

Как писал NEWS.ru, белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил о достижении понимания Москвой и Минском в вопросе формирования цен на газ и создания единого рынка.

Россия поставляет Белоруссии газ по цене $127 за кубометр. Она определяется по формуле, в которую входит цена топлива для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Белоруссии, стоимость хранения на территории РФ и величина расходов «Газпрома» по реализации газа.

Эта формула на протяжении ряда лет обеспечивала Белоруссии стоимость российского газа существенно ниже спотовых цен в Европе. Сейчас ситуация изменилась, формула стала невыгодной, но её действие согласовано до конца 2020 года.