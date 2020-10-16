Белоруссия заявила, что полностью рассчиталась с Россией за газ

https://static.news.ru/photo/51053bc2-0fc8-11eb-9703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В Минэнерго Белоруссии заявили, что полностью рассчитались с «Газпромом» за газ, поставленный в страну с января по сентябрь этого года. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Козлович.

За поставленный в январе — сентябре природный газ расчёты произведены в полном объёме, — цитирует её РИА Новости.

Отмечается, что погашение долга планировалось произвести за счёт средств кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $500 млн. Деньги поступили в бюджет страны как раз 16 октября.

О сумме погашенных средств не сообщается. Российская сторона ранее выражала надежду, что Минск направит на это около $330 млн.

Как писал NEWS.ru, белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил о достижении понимания Москвой и Минском в вопросе формирования цен на газ и создания единого рынка.

Россия поставляет Белоруссии газ по цене $127 за кубометр. Она определяется по формуле, в которую входит цена топлива для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Белоруссии, стоимость хранения на территории РФ и величина расходов «Газпрома» по реализации газа.

Эта формула на протяжении ряда лет обеспечивала Белоруссии стоимость российского газа существенно ниже спотовых цен в Европе. Сейчас ситуация изменилась, формула стала невыгодной, но её действие согласовано до конца 2020 года.