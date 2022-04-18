Путин: инфляция за полтора месяца выросла на 17,5% в годовом выражении

Инфляция в России стабилизируется, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам. При этом глава государства отметил, что за полтора месяца потребительские цены выросли на 9,4%, в годовом выражении инфляция составила 17,5%. Он подчеркнул, что люди чувствуют, как выросли цены, поэтому их надо поддержать.

Отдельно остановлюсь на теме инфляции, сейчас она стабилизируется, но за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%, — заявил Путин.

Центробанк России не станет любыми методами снижать инфляцию, так как это негативно скажется на адаптации бизнеса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что восстановление поставок необходимых зарубежных товаров для бизнеса в России стало сложнее и дороже.

Ранее Набиуллина заявила, что страна вступает в непростой период структурных изменений, связанных с рестрикциями. По её словам, экономика сможет ещё неопределённое время жить на запасах, но уже в конце II квартала вступит в фазу трансформации. Набиуллина отметила, что санкции сказались в первую очередь на финансовом рынке. По её мнению, рестрикции со временем начнут всё больше сказываться на экономике.